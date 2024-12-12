Москва, 12 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Банк России предлагает ввести процедуру досудебного разбирательства для попавших в трудную ситуацию должников. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Для обеспечения более эффективного применения комплексного урегулирования задолженности и охвата всех кредиторов должна быть внедрена процедура досудебного разбирательства», — указал он.

Чистюхин призвал компании быть клиентоориентированными и проводить политику, рассчитанную на долгосрочное сотрудничество в целях поддержки заёмщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также он отметил, что необходимо сформировать культуру взаимоотношений финансовых организаций с клиентами.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 августа 2023 года подписал закон, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. По новым правилам гражданин сможет инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его задолженность составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Ранее такую процедуру можно было инициировать только в том случае, если сумма задолженности составляла от 50 до 500 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено сокращение с 10 до 5 лет срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство.

Ещё одним нововведением стало предоставление доступа к внесудебной процедуре банкротства гражданам, у которых основным источником дохода является пенсия, и получателям ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, но лишь в том случае, если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание.