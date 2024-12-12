Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2024, 06:07 — ИА Регнум. В Китае город Фушунь стал постепенно «умирать» на фоне роста населения преклонного возраста и нехватки молодых людей. Подобная тенденция может наблюдаться во всём Китае к 2035 году, говорится в статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Население Китая начало сокращаться в 2022 году, а рождаемость стремительно падала в течение нескольких лет. К 2035 году Китай будет таким же, как сейчас Фушунь, где, по оценкам ООН, 30% китайцев старше 60 лет», — сказано в публикации.

Отмечается, что увидеть признаки «старения» города можно всюду. Так, на улицах появляются рекламы кладбищ и зубных имплантов. При этом, напоминает газета, город ранее занимал лидирующие позиции по государственным инвестициям и ограничению рождаемости в рамках политики «одна семья — один ребёнок».

Автор материла отмечает, что Фушунь стал олицетворением экономической и демографической напряжённости, с чем может столкнуться весь Китай к 2035 году.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября доцент экономики в университете Сямынь Дин Чанфа в интервью изданию South China Morning Post в связи со стоящими перед Китаем демографическими вызовами предложил китайским мужчинам искать жён за пределами страны, в том числе в России. При этом его предложение в интернете встретили негативно, назвав это «импортом» иностранок, похожим на торговлю людьми.

Демографические проблемы в стране стали следствием внедрённой в КНР в 1979 году политики «одна семья ― один ребёнок». Центральный комитет Коммунистической партии Китая отменил это правило в декабре 2015 года. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 млн человек превышала численность женщин. Согласно данным ООН на 2024 год, общий коэффициент рождаемости в Китае составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.