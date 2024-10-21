Пекин, 21 октября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. В связи с демографическими вызовами, стоящими перед Китаем, китайские мужчины могут начать искать жён за пределами страны, в том числе в России. Об этом 21 октября в интервью изданию South China Morning Post заявил доцент экономики в университете Сямынь Дин Чанфа.

Ding Lei/Global Look Press

Демографические проблемы в стране стали следствием внедрённой в КНР в конце 1970-х годов политики «одна семья ― один ребёнок». Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 млн человек превышала численность женщин.

Чанфа пояснил, что в сельской местности Китая проживает большое число мужчин, которым трудно найти спутниц жизни. Для брака в Китае нужно предоставить жильё, автомобили и выкуп за невесту, составляющий от 70 тыс. до 84 тыс. долларов. Чтобы исправить ситуацию, профессор посоветовал активно содействовать бракам с иностранками.

«Он предложил мужчинам в Китае рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан», ― указано в материале.

Предложение учёного вызвало шквал обсуждений в интернете. Многие женщины раскритиковали идею, считая, что «импорт» иностранок похож на торговлю людьми.

Однако некоторые мужчины считают, что у иностранных невест более низкие ожидания и что они трудолюбивы и добродетельны.

Как сообщало ИА Регнум, политика планирования семьи («одна семья ― один ребёнок») была инициирована властями Китая в 1979 году с целью сокращения бурного демографического роста. Первоначально она действовала на всех граждан Китая. Однако с течением времени в стране возникли отрицательные эффекты: значительное преобладание мужского населения над женским, а также снижение численности трудового населения.

В декабре 2015 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая решил отменить правило, запрещающее семьям страны иметь более одного ребёнка, и разрешил всем парам заводить двух детей.

В 2021 году также было разрешено заводить третьего ребенка. Однако эти меры не привели к ожидаемому росту рождаемости. В 2019 году в Китае коэффициент рождаемости составил 10,48 на 1 тыс. человек, что является самым низким показателем за всю историю КНР. Согласно данным ООН на 2024 год, общий коэффициент рождаемости в Китае составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.