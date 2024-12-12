Техас, США, 12 декабря, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт рухнул на оживлённую трассу и придавил несколько автомобилей в американском штате Техас. Об этом 11 декабря сообщает Associated Press.

Greg Goebel Самолёт Piper PA-31

Двухмоторный самолёт Piper PA-31 с одним пилотом на борту потерпел крушение днём возле эстакады в округе Виктория, примерно в 240 км к юго-западу от Хьюстона. По данным Федерального авиационного управления (FAA), повреждения получили три автомобиля, у самолёта при падении раскололся фюзеляж.

Заместитель начальника полиции округа Виктория Элин Мойя уточнила, что пострадали четыре человека. У трёх человек травмы, не представляющие угрозы для жизни, одного пострадавшего госпитализировали. Информации о состоянии пилота нет.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование обстоятельств авиакатастрофы. Отмечается, что автомобили перенаправляют в объезд перекрёстка, где произошло падение самолёта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум три человека погибли в результате крушения вертолёта Robinson R44 в американском штате Луизиана. Вертолёт упал на одну из улиц в городе Айова. На земле при падении никто не пострадал.

В конце сентября самолёт Як-50 советского производства столкнулся с другим воздушным судном в американском штате Калифорния. На борту советского самолёта находился один человек. Он не пострадал, а воздушное судно получило существенные повреждения.