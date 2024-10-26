Донецк, 26 октября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали местную жительницу из Волновахи, которая пыталась подорвать сотрудника ГУФСИН. Об этом сообщили в УФСБ по ДНР.

Кадр из видео УФСБ России

По информации силовиков, в Донецке задержана гражданка России, которая намеривалась при помощи самодельного взрывного устройства убить одного из руководителей ГУФСИН РФ в республике.

Жительница Волновахи по заданию СБУ шесть месяцев следила за сотрудником, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась осуществить его дистанционный подрыв при помощи радиосвязи.

Принимается процессуальное решение в отношении задержанной, добавили в ведомстве.

Убийство удалось предотвратить.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали уроженца одной из стран СНГ, подозреваемого в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. Мужчина прибыл в Россию через территорию третьих стран. Он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые намеревался использовать для диверсий.

Ранее жителя Москвы обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в запрещённые в РФ террористические украинские организации. По данным следствия, о своём желании воевать на стороне киевского режима 18-летний москвич заявил в одном из мессенджеров, после этого его задержали правоохранители.

В августе в Хабаровском крае был задержан иностранец, вербовавший граждан Узбекистана и вовлекавший их в деятельность террористической организации.