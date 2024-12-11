Москва, 11 декабря, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В России появились первые учебные пособия по искусственному интеллекту. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило издательство «Просвещение».

Kelly Sikkema/unsplash

«В России выпустили первые учебные пособия «Искусственный интеллект» для 5–9-х классов, которые включают цифровое дополнение с сервисами генеративного искусственного интеллекта GigaChat и Kandinsky и соответствуют федеральной рабочей программе одноимённого курса по внеурочной деятельности», — говорится в сообщении издательства, которое приводит «Интерфакс».

Отмечается, что учебники призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нынешней жизни и почему он является помощником для людей.

К учебнику было разработано и цифровое дополнение. С его помощью дети могут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей. К тому же это пространство защищено от вредоносного контента. Если школьник задаст вопрос не по возрасту, нейросеть предложит сменить тему.

В помощь педагогам «Просвещение» готовит специальный мини-курс. Сообщается, что предмет является факультативным, а преподавать его сможет любой учитель.

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, разработанная «Сбером» нейросеть GigaChat MAX успешно сдала тестирование и решила задачи, которые соответствуют теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «лечебное дело». Сначала нейросеть прошла тест из 80 вопросов, а после ей надо было решить два кейса. GigaChat MAX ответил на 83% вопросов из тестовой части при проходном значении 70% и дал 20 правильных ответов на ситуационные задачи при минимальном значении для успешного прохождения 17 ответов.

Директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов подчеркнул, что такая сдача экзамена — это очень важный шаг к практическому использованию искусственного интеллекта в здравоохранении. Он добавил, что искусственный интеллект может стать отличным помощником для врачей, однако не сможет их заменить.