Москва, 29 ноября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Разработанная «Сбером» нейросеть GigaChat MAX успешно сдала тестирование и решила ситуационные задачи, которые соответствуют теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «лечебное дело». После сдачи такого экзамена выпускники медицинских вузов получают право работать участковым врачом-терапевтом в амбулаторно-поликлиническом звене российской системы здравоохранения.

Пресс-служба Сбера Нейросеть GigaChat MAX сдала экзамен на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

Нейросеть сдавала экзамен на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России. Экзамен состоит из двух частей. Сначала нейросеть прошла тест из 80 вопросов, а после ей надо было решить две ситуационные задачи. GigaChat MAX ответил на 83% вопросов из тестовой части при проходном значении 70% и дал 20 правильных ответов на ситуационные задачи при минимальном значении для успешного прохождения 17 ответов.

Директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов подчеркнул, что сдача экзамена — это очень важный шаг к практическому использованию ИИ в здравоохранении. Он добавил, что искусственный интеллект может стать отличным помощником для врачей, однако не сможет их заменить.

Пресс-служба Сбера Нейросеть GigaChat MAX сдала экзамен на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

«GigaChat MAX тем временем продолжает учиться и становится всё умнее, чтобы приносить пользу людям», — сказал Жданов. По его словам, нейросеть будут развивать по отдельным специальностям, включая терапию, кардиологию, неврологию, гастроэнтерологию и другие.

«Сеченовский университет активно исследует возможности разумного применения инструментов, которые позволяют быстро анализировать большой объем данных для повышения скорости и точности решений врача», — заявил первый проректор вуза Андрей Свистунов. Он пояснил, что GigaChat MAX сможет сэкономить время и снизит рутинную нагрузку врачей.

«Уже достигнута договоренность со «Сбером» о дальнейшем обучении ИИ по специальностям: клиническая фармакология, урология и пульмонология», — поделился Свистунов.

Пресс-служба Сбера Нейросеть GigaChat MAX сдала экзамен на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

В феврале 2024 года нейросетевая модель GigaChat одной из первых в мире сдала выпускной экзамен для студентов шестого курса для получения квалификации «врач-лечебник». Каждый выпускник медицинского вуза должен также пройти аккредитацию, и только после нее может заниматься медицинской деятельностью. Во время аккредитации проверяются более глубокие знания. Для этого GigaChat MAX прошел через дополнительное обучение сотнями врачей на значительном объеме медицинских обучающих материалов. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что модель стала ещё умнее, обладает более глубокими медицинскими знаниями и сможет быть более полезна для врача или пациента, когда к ней обратятся за помощью.