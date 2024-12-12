Москва, 12 декабря, 2024, 13:00 — ИА Регнум. За шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» в России удалось достигнуть самого высокого показателя ожидаемой продолжительности жизни за весь период наблюдения — 73,4 года. Этому помогли не только модернизация первичного звена здравоохранения и борьба с самыми распространёнными заболеваниями, но и развитие детского здравоохранения. Так, коэффициент детской смертности в стране снизился практически на 25% за последние четыре года.

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Работа по совершенствованию системы здравоохранения будет продолжена. Ключевые направления нацпроекта с 2025 года будут реализованы в новых нацпроектах — «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».

«Главные цели проектов — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, активное долголетие. Кроме того, предстоит решить целый спектр задач: продолжить всестороннюю модернизацию системы здравоохранения; комплексно развивать инфраструктуру и технологии медицины, науки; поддерживать фармацевтическую отрасль и культуру здоровья. Также потребуется создать более 3,8 тыс. объектов здравоохранения, провести капитальные ремонты еще почти в 7,4 тыс. объектов», — подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

Одним из приоритетов по-прежнему остаётся сохранение здоровья маленьких пациентов. Для этого уже открыто и реконструировано 2,7 тыс. детских поликлиник и поликлинических отделений. И 98% из них оснастили современным оборудованием, обеспечив при этом принципы комфортного нахождения родителям с детьми. Кроме того, введена в эксплуатацию 21 детская больница, а до конца 2024 года откроются ещё четыре таких учреждения.

Например, в волгоградском городе Камышине завершили капитальный ремонт здания детской поликлиники №2. Всего медучреждение обслуживает более девяти тысяч человек. В поликлинике доступны как услуги врачей-педиатров, так и узких специалистов, а также клинико-диагностическая лаборатория, рентген-кабинет и другой необходимый медицинский функционал. Также там отремонтировали рентген-кабинет и установили новую цифровую рентгенологическую систему. А сориентироваться во всём многообразии услуг, помимо сотрудников поликлиники, посетителям помогает единая система навигации.

Здание детской больницы открылось после ремонта в челябинском селе Аргаяш. В медучреждении полностью обновили мебель и медицинское оборудование.

«Нашим маленьким пациентам оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь узкими специалистами, в числе которых оториноларинголог, стоматолог, невролог и гинеколог, а также проводятся профилактические осмотры. В детской поликлинике организован стационар на дому», — говорит главврач районной больницы Александр Попов.

Кроме того, медики села Аргаяш в своей работе стали внедрять «бережливые» технологии, совершенствуя логистику, упрощая процесс записи на приём и сокращая время ожидания консультации.

Систему электронного расписания приёма врачей после масштабного капремонта внедрили и в поликлинике Центральной районной больницы посёлка Пильна Нижегородской области.

«Для того чтобы посещение поликлиники было ещё более удобным, мы используем систему электронного расписания приёма врачей. Она позволяет получить информацию о времени приёма работающих медиков и их специальностях в режиме реального времени», — рассказала главврач Пильнинской центральной районной больницы Любовь Блинова.

В обновлённой ЦРБ принимают в основном узкие специалисты. Пациентами могут стать как дети, так и взрослые. Все кабинеты оснащены новой мебелью и оборудованием.

Ещё одно важное направление нацпроекта — модернизация объектов первичного звена здравоохранения. Это помогает сделать медицинскую помощь доступной даже в самых отдалённых населённых пунктах, где нет поликлиник и больниц.

К примеру, в Моршанском округе Тамбовской области отремонтировали офис врача общей практики и ввели в эксплуатацию два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Оба расположены на территории самого крупного по численности населения района — в селе Устье и посёлке Большая Кашма.

Теперь в Кашменском ФАПе — процедурная и смотровая, кабинеты первичного осмотра и хранения лекарств, санитарная комната. В распоряжении медиков — новое медицинское оборудование и приборы: от простейших, например, глюкомеров и тонометров, до более серьёзных — дефибриллятора и кардиографа.

Всего за последние три года в России открыли уже более 4,3 тыс. объектов первичного звена здравоохранения и ещё 5,4 тыс. отремонтировали. Фактически каждый третий объект первичного звена принимает участие в модернизации. Также с начала реализации нацпроекта приобретено свыше 17 тыс. единиц санитарного автомобильного транспорта.

Большое внимание нацпроект уделяет и совершенствованию системы прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Только за 11 месяцев 2024 года профилактические мероприятия прошли уже более 83 млн россиян.

Такие осмотры зачастую помогают выявлять болезни на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Это особенно важно в случае серьёзных проблем — таких, как онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Борьба с ними — ещё один приоритет нацпроекта «Здравоохранение».

Так, для борьбы с заболеваниями сердца и сосудов в стране завершили оснащение медоборудованием 643 региональных сосудистых центра, в них поставлено более 28,6 тыс. устройств. Важно и то, что более 2,4 млн пациентов, перенёсших инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием по нацпроекту получили бесплатные лекарства в домашних условиях. Все эти меры позволили сохранить до 20 тыс. жизней, вдвое снизив смертность.

Борьбу с онкологическими заболеваниями ведут 556 центров амбулаторной онкологической помощи по всей стране. Создание таких центров предполагает наличие всего спектра диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациента при подозрении на наличие злокачественного новообразования. Всё это способствовало тому, что с 2019 года доля пациентов, состоящих на учете пять лет и более, увеличилась на 7,9%, а количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, выросло на 7%.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Здравоохранение» — один из ключевых национальных проектов России, в ходе реализации которого качество медицинских услуг улучшается, а медицинская помощь становится более доступной повсеместно.

Нацпроект способствует обновлению и модернизации медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита отрасли, повышению и доступности медицинской помощи, внедрению новых методов в профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.