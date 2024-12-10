Киев, 10 декабря, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Некоторые страны начали отказывать в предоставлении убежища жителям Западной Украины, объясняя это тем, что они проживают далеко от линии фронта. Об этом сообщила газета Politico.

Global Look Press

Глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод в беседе с изданием раскритиковал такую политику. По его мнению, на Украине нет безопасных зон. Он также упрекнул власти Чехии, Венгрии и Норвегии в том, что они ограничивают число выездов из страны, а это мешает украинцам навещать своих родственников на родине.

Грод отметил, что «приветственный коврик» Евросоюза для украинских беженцев начал изнашиваться. Он считает, что сокращение мер по их поддержке вызывает сильное напряжение.

Как передавало ИА Регнум, глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт в ноябре заявил, что всё больше украинцев, которые перебрались в Германию, не планируют возвращаться на родину. По его данным, год назад 44% из них хотели надолго устроиться в ФРГ, полгода назад их было около 50%, а теперь — 65%.

В сентябре немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что в Германии находятся 3,48 млн беженцев, и это стало рекордным показателем с 1950-х годов. При этом из них почти 1,18 млн украинских граждан.