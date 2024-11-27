Берлин, 27 ноября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Количество украинских беженцев, которые хотят остаться жить в Германии, постоянно растёт: так, за год этот показатель поднялся на 21 процентный пункт. Об этом 27 ноября сообщил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт.

Global Look Press

Он рассказал, что год назад 44% планировали надолго устроится в ФРГ, полгода назад такие настроения были примерно у половины переселенцев, а теперь 65% хотят остаться в Германии. Кроме того, всё больше беженцев ищут работу в стране.

«Мы видим, как меняется картина. Это также заметно по растущему спросу на курсы немецкого языка», — процитировала Зиберта газета Tagesspiegel.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что в Германии проживают 3,48 млн беженцев, что стало рекордом с 1950-х годов. При этом из них почти 1,18 млн украинских граждан.

В августе премьер-министры ряда федеральных земель в Германии призвали пересмотреть размер выплат украинским беженцам. Главы регионов считают, что украинцам платят больше, чем предусмотрено законом о поддержке вынужденных переселенцев.