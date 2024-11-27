Всё больше украинских беженцев хотят остаться жить в Германии
Берлин, 27 ноября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Количество украинских беженцев, которые хотят остаться жить в Германии, постоянно растёт: так, за год этот показатель поднялся на 21 процентный пункт. Об этом 27 ноября сообщил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт.
Он рассказал, что год назад 44% планировали надолго устроится в ФРГ, полгода назад такие настроения были примерно у половины переселенцев, а теперь 65% хотят остаться в Германии. Кроме того, всё больше беженцев ищут работу в стране.
«Мы видим, как меняется картина. Это также заметно по растущему спросу на курсы немецкого языка», — процитировала Зиберта газета Tagesspiegel.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что в Германии проживают 3,48 млн беженцев, что стало рекордом с 1950-х годов. При этом из них почти 1,18 млн украинских граждан.
В августе премьер-министры ряда федеральных земель в Германии призвали пересмотреть размер выплат украинским беженцам. Главы регионов считают, что украинцам платят больше, чем предусмотрено законом о поддержке вынужденных переселенцев.