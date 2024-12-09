Москва, 9 декабря, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Заместитель командира взвода, Герой России Алексей Хименко (позывной Химик) рассказал, что сумел в одиночку отбиться от группы бойцов ВСУ под Соледаром и помог товарищам освободить школу, в которой оборудовали позиции грузинские наёмники.

Кадр из видео Алексей Хименко

Как рассказал российский военный «Известиям», бои шли в посёлке Бахмутское на соледарском направлении. Перед российскими военнослужащими стояла задача провести штурм школы, где засели боевики.

При этом противник решил перейти в контратаку, а одна из украинских БМП прорвалась к позиции Хименко. Российский боец принял бой.

«Отработал по ним. БМП остановилась, после чего с пулемёта добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия», — рассказал военный.

В результате украинских ударов Химика ранило: порядка восьми осколков вошло в обе руки. Но несмотря на боль, военный продолжил координировать своё подразделение, благодаря чему школу российские бойцы успешно освободили. За свой подвиг Алексей Хименко был удостоен звания Героя России.

Хименко родился в 1997 году в городе Брянка Луганской области. В армию первый раз пришел в 2014 году ещё будучи школьником. В зоне специальной военной операции служит с самого её начала.

4 декабря российские бойцы показали кадры необычного штурма. На видео было запечатлено, как солдат ВС России на электровелосипеде проводит боевую машину пехоты через минные поля. Видео сняли с контролирующего ситуацию дрона. Операторы беспилотника были в шоке от действий военнослужащего.