Доха, 7 декабря, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Экономика Европы стала самой пострадавшей от санкций стороной и утратила основу своей конкурентоспособности. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе доклада в рамках Дохийского форума.

Фото трансляции форума Главный исполнительный директор «Роснефти» выступил на Дохийском форуме

«События, происходящие в Европе последние несколько лет, наводят на определенные выводы. Только за последние два года промышленное производство сократилось на 5%», - считает Игорь Сечин.

По словам главы «Роснефти», односторонне незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов.

«Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», - подчеркнул Игорь Сечин.