Доха, 7 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничило его применение в международной торговле. Альтернативами стали национальные валюты, прежде всего юань, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем выступлении на Дохийском форуме.

Фото трансляции форума Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на Дохийском форуме

«Злоупотребление санкциями и использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничили сферу его применения в международной торговле и спровоцировали поиск альтернатив, которыми стали национальные валюты, прежде всего юань», — сказал Игорь Сечин.

По мнению главы «Роснефти», наиболее универсальным и исторически оправданным стал возврат золота — инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем. Игорь Сечин привел данные Всемирного золотого совета, согласно которым за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%.

«Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты — это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент», — подчеркнул Игорь Сечин.