ОАЭ, 5 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. США теряют первенство в технологическом секторе мировой экономики и уже не смогут остановить развитие Китая. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в своём выступлении на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, на сегодняшний день именно в Китае расположено свыше 70% мировых мощностей по изготовлению оборудования альтернативной энергетики.

ТАСС/IMAGO

«Провал протекционистской политики США очевиден: за более чем шесть лет с момента ввода торговых ограничений в США снизились объемы промышленного производства, сократилась доля рабочей силы, занятой в промышленности, и значительно вырос торговый дефицит», — сказал Игорь Сечин.

По словам Сечина, в первой десятке крупнейших американских компаний по рыночной капитализации лишь Tesla сегодня имеет собственное производство в США. В свою очередь, такие крупные компании, как Boeing и Intel, находятся в глубочайшем кризисе, и их рыночная стоимость за пять лет сократилась вдвое.

«Причина проста: поставив во главу угла цель улучшения финансовых результатов за счет сокращения инвестиций в новые разработки, компании прекратили быть высокотехнологичными и потеряли доверие инвесторов», — подчеркнул глава «Роснефти».

Американские власти пытались спасти ситуацию законами о снижении инфляции, о чипах и науке. «Однако, как принято в таких случаях говорить, поезд уже ушел! Согласно расследованию Financial Times, за первый год работы Закона о снижении инфляции 40% объявленных проектов были приостановлены или отменены», — заключил Сечин.