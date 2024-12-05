ОАЭ, 5 декабря, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Программа энергоперехода является мощным санкционным барьером для 88% населения планеты. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе XVII Веронского Евразийского экономического форума.

РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам Сечина, нездоровый ажиотаж, искусственно создаваемый сегодня вокруг темы изменения климата, приводит к откровенным злоупотреблениям. «Так, согласно недавнему расследованию международного объединения Oxfam, Всемирный банк не предоставил отчетность за расходы на почти 41 миллиард долларов, потраченные на климатические проекты», — рассказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что на энергопереходе зарабатывают целые государства. Он привел в пример публикацию издания Foreign Affairs, которое является одним основных рупоров внешней политики США. Там предлагается объединить борьбу с изменением климата с продвижением американских экономических и нтересов. «Издание выдвинуло идею поддержки «зеленых» технологий в развивающихся странах по аналогии с планом Маршалла», — сказал Сечин.

Игорь Сечин напомнил, что после Второй мировой войны реализация плана Маршалла позволила США поддержать американскую промышленность, завоевать внешние рынки и укрепить американское влияние в странах Западной Европы.

«Новый план Маршалла предполагает, что для восстановления глобального лидерства и обретения технологического суверенитета США следует обязать развивающиеся страны закупать американские технологии и оборудование для «зеленого» перехода в обмен на американскую финансовую помощь», — подчеркнул Сечин.

По словам Сечина, США намерены стимулировать желание других стран бороться с изменением климата с помощью весьма весомых аргументов: странам, которые откажутся продвигать у себя американоцентричную «зелёную» повестку, придется платить импортные пошлины. «Это подтверждает наш тезис о том, что объявленная программа энергоперехода по сути своей является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард», — заявил Игорь Сечин.

Он отметил, что автор «нового плана Маршалла» — бывший директор Национального экономического совета США Брайан Диз, выходец из финансовой корпорации BlackRock, которая активно зарабатывает на «зелёных» проектах.

Однако, в отличие от Америки эпохи Трумана, нынешние США навряд ли способны реализовать подобную программу по целому ряду причин, считает Сечин. «Они уже не обладают лидерством ни в технологической, ни в глобальной торговле. А доллар уже давно превратился в инструмент санкционной борьбы», — заключил глава «Роснефти».