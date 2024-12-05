ОАЭ, 5 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Компании «зелёной» экономики не способны достичь поставленных целей в срок. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин во время своего выступления на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин

«В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зелёный» доллар бежит от «зелёной» повестки как от огня», — заявил Игорь Сечин.

По его словам, за последние три года западные фондовые рынки перестали с энтузиазмом воспринимать сектор возобновляемой энергетики, а акции компаний по производству «чистого» топлива за два года упали в несколько раз.

Среди причин этого Игорь Сечин назвал неспособность компаний «зелёной» экономики достичь поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступа к новому финансированию. Глава «Роснефти» отметил, что в контексте пересмотра собственного подхода к «зелёной повестке» такие нефтяные гиганты, как Chevron, BP и Shell, останавливают проекты по производству альтернативного топлива.

«Меня, в частности, радует отказ от производства авиационного топлива из использованного масла для жарки», — отметил глава «Роснефти».

Сечин отметил, что «зелёный переход» отрицательно сказался на положении шведской компании-производителя аккумуляторных батарей Northvolt. Ставка компании на лидерство в этой отрасли не сработала. Вопреки выделенным из госбюджета 15 миллиардам долларов на финансирование, Northvolt так и не стала флагманом европейского производства аккумуляторных батарей и объявила о банкротстве.