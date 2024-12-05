ОАЭ, 5 декабря, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что США используют свой статус мирового гегемона и делают ставку на создание особых условий для своей экономики за счет других участников рынка. В своём выступлении на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме Сечин подчеркнул, что для США мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны.

Михаил Климентьев/РИА Новости Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин

«Эта война уже началась. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, а где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры», — сказал Сечин. — К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны».

Игорь Сечин отметил последствия данной политики США как в Европе, так и в развивающихся странах. «Сознательно обостряются и создаются конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, Украине, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

По словам главы «Роснефти», США не смогли реализовать взятые на себя полномочия лидера и не обеспечили необходимые условия для поддержания справедливого миропорядка. «Америка допустила утрату лидерства в научно-технологической, промышленной и финансовой сферах, что еще 20–30 лет назад сложно было себе представить», — заявил он.

Сечин добавил, что доминирование США и в экономике и торговле снижается. Кроме того, размывается влияние этой страны на политические процессы в мире.

Глава «Роснефти» напомнил, что такая ситуация была описана крупнейшим древнегреческим историком Фукидидом. В своём труде «История Пелопонесской войны» он описал классическую ловушку: страх гегемона перед возникновением альтернативных глобальных центров силы неизбежно приводит к войне с ними.