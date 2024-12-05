ОАЭ, 5 декабря, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на специальной сессии Веронского Евразийского экономического форума. Он представил ключевой доклад «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида».

РИА Новости/Алексей Витвицкий Игорь Сечин

Форум открылся 5 декабря в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Игорь Сечин отметил ведущую роль ОАЭ на мировом энергетическом рынке, а также подчеркнул, что в этой стране пересекаются крупные финансовые потоки и принимаются решения, имеющие ключевое значение для всего мира.

В работе специальной сессии принимают участие министр промышленности и высоких технологий ОАЭ и глава компании ADNOC, доктор Султан аль-Джабер, министр экономики Азербайджана и председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, министр нефти и окружающей среды Бахрейна Мухаммед бен Дейн, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад и другие главы компаний и высокопоставленные чиновники.