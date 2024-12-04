Флорида, США, 4 декабря, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Американского охотника за сокровищами Эрика Шмитта подозревают в незаконной торговле золотыми монетами, которые были найдены на затонувших в XVIII веке кораблях. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Global Look Press

Шмитт и его семья много лет занимались поисками кладов у берегов Флориды, где на дне лежат останки испанского флота, который перевозил в Европу золото, серебро и драгоценные камни. В 1715 году 11 кораблей попали в сильный шторм и затонули. Спустя столетия их обломки были обнаружены, но поднять груз не удалось.

Кладоискатели до сих пор находят золото и серебро.

В 2015 году родственники Шмитта смогли поднять со дна 101 золотую монету. Стоимость находки оценивалась в 4,5 млн долларов. Хотя законы штата Флорида требуют отдавать 20% находок государственным музеям, Шмитт утаил 50 монет и попытался продать их на чёрном рынке.

Правоохранительные органы смогли найти доказательства десятков незаконных сделок, которые Шмитт совершил в 2023–2024 годах. В ходе обысков у покупателей было изъято 37 монет, включая пять монет, которые купил представитель аукционного дома, не знавший, что они не были задекларированы. Ещё 13 монет до сих пор ищут.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты Института археологии РАН обнаружили в ходе раскопок в Великом Новгороде клад, датирующийся последней четвертью X века. Сокровища находились на Софийской стороне города. Клад содержал около 1,9 тыс. предметов, из которых 1,8 тыс. — серебряные монеты.

В основном речь идёт о дирхамах Арабского халифата. По оценкам археологов, самая древняя из монет была выпущена в период с 974 по 975 год. Кроме того, сотрудники института нашли около 80 украшений.

В Якутске археологи нашли первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты. Им удалось обнаружить девять грамот, которые написаны чернилами скорописью XVII века. Один из фрагментов, который изучили учёные, содержал информацию о сборе ясака (налог с народов Сибири и Дальнего Востока).