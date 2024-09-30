Великий Новгород, 30 сентября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Специалисты Института археологии РАН обнаружили в ходе раскопок в Великом Новгороде клад, датирующийся последней четвертью X века. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

VK/Институт археологии РАН

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» представители института уточнили, что клад находился на Софийской стороне города. Он содержит около 1,9 тысячи предметов, из которых 1,8 тысячи являются серебряными монетами.

В основном речь идёт о дирхамах Арабского халифата. По оценкам археологов, самая древняя из монет была выпущена в период с 974 по 975 год. Кроме того, сотрудники института нашли около 80 украшений.

В учреждении подчеркнули, что клад стал четвёртым по счёту, а также самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди обнаруженных в ранних культурных слоях Великого Новгорода.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября член РАН Владимир Горончаровский объявил, что в ходе раскопок в античном городе Лабрис, который располагается в 30 км от Анапы, археологи обнаружили два больших алтаря, посвящённых древнегреческому богу Аполлону. Он отметил, что раскопки позволили узнать много подробностей о быте и повседневной жизни жителей древнего поселения.

В июле стало известно, что в Якутске археологи нашли первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты. Им удалось обнаружить девять грамот, которые написаны чернилами скорописью XVII века. Один из фрагментов, который изучили учёные, содержал информацию о сборе ясака (налог с народов Сибири и Дальнего Востока).