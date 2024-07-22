Якутск, 22 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Археологи обнаружили в Якутске берестяные грамоты XVII века — это первая подобная находка на Дальнем Востоке. Об этом 22 июля сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

Телеграм-канал главы Якутии Айсена Николаева

«В ходе охранных археологических раскопок в Якутске, на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Кирова Виталий Татаринов», — написал он.

Глава республики рассказал, что найдено девять грамот, которые написаны чернилами скорописью XVII века. Пока удалось прочитать первый фрагмент, в котором говорится о сборе ясака.

По словам Николаева, археологи предполагают, что грамоты относятся к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в результате пожара 1700 года.

Также он отметил, что сейчас главная задача — сохранить грамоты в первозданном виде. Глава региона подчеркнул, что это сенсационная находка, имеющая огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения.

Как передавало ИА Регнум, археологи обнаружили уникальные фарфоровые артефакты XIX века в районе 4-го Крутицкого переулка в Москве. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, блюдце мейсенского фарфора и крышка от помадной баночки доктора Швейкерта — фрагменты популярных товаров у состоятельных горожан того времени.

В июне учёные Севастопольского государственного университета совместно с коллегами из Института востоковедения РАН и Абхазского государственного музея обнаружили у побережья Абхазии фрагменты сооружений, относящихся, предположительно, к средневековому периоду.