Грозный, 4 декабря, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на свою «прямую линию» американской трофейной боевой машине пехоты (БМП) «Брэдли». Соответствующую видеозапись он разместил в Telegram-канале.

Кадр из видео

Также на заполученной военной технике привезли украинских пленных. Среди них есть представители группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кадыров провел свою ежегодную прямую линию 4 декабря.

В ходе беседы с пленными Кадыров спросил у одного из них, как тот попал на фронт. Военнопленный ответил, что его поймали на улице и всучили повестку. Глава Чечни также поинтересовался, что не хочет ли тот обратиться к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Пленный заявил, что надо садиться за стол переговоров и заканчивать конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Рамзан Кадыров показал американский танк «Абрамс», который заполучили в качестве трофея бойцы чеченских подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Глава Чечни тогда заявлял, что ВСУ под натиском российских военных спасаются бегством, бросая даже тяжелое вооружение.

В начале октября 2024 года стало известно, что Вооружённые сил России захватили под городом Угледаром в ДНР американскую «Брэдли» украинских формирований. Это уже не первая подобная машина, которая стала трофеем российских военных.