Угледар, ДНР, 2 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России захватили под городом Угледаром в Донецкой Народной Республике американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley украинских формирований. Об этом 2 октября рассказали в силовых структурах.

Сергей Булкин/ТАСС

«Трофей захватили под Угледаром — американскую Bradley, которая была на вооружении у противника», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что в течение последних месяцев у украинских боевиков на этом участке линии боевого соприкосновения всё реже встречается западная военная техника.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard украинских боевиков доставили на «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Специалисты предприятия начали демонтаж узлов, систем и агрегатов боевой машины для их исследований и анализа.

Экс-сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт 19 сентября заявил, что, если российские специалисты смогут изучить обломки сбитых американских истребителей F-16, это может стать угрозой для НАТО. По его словам, эти самолёты уже старели, однако их модернизируют с помощью обновлённых технологий для выполнения боевых задач.