Москва, 4 декабря, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Более 40 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, подключены к электросетям в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он рассказал, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надёжности. Это значит, что в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

Антон Денисов/РИА Новости

«Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле, — отметил Пётр Бирюков. — Эти объекты подключаем к сетям в приоритетном порядке, в этом году уже обеспечили качественным энергоснабжением 42 новых дома».

По словам заместителя мэра российской столицы, в рамках работ по технологическому присоединению проложено порядка 140 километров кабельных линий, построены 67 трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Им будет выдана суммарная мощность почти 39 МВт.

Мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, чтобы не повредить уже проложенные коммуникации в условиях плотной застройки, сообщил Пётр Бирюков.