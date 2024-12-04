Москва, 4 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил Луганский информационный центр с 10-летием. Он отметил, что ЛИЦ участвует в освещении федеральных событий, присутствует на крупнейших российских фестивалях, форумах — и помогает всем луганчанам почувствовать себя частью большой страны. А в самой Луганской Народной Республике агентство рассказывает о происходящих переменах, освещает работу регионов-шефов, показывает, как восстанавливается и строится регион, открывает новую страницу в летописи ЛНР — и всей России.

Правительство РФ

«Это без преувеличения были 10 лет на передовой и не только на передовой информационной работы, и информационной борьбы. Как и подавляющее большинство луганских жителей, вы вносили свой вклад и в поддержку ополченцев, а с 2022 года — бойцов Армии России, и в помощь людям, пострадавшим от обстрелов противника. И сами рисковали собой», — отметил Кириенко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что сегодня ЛИЦ по праву считается ведущим средством массовой информации в регионе.

«Сегодня фронт не только там, где линия боевого соприкосновения, но есть и фронт информационной войны. И здесь очень сложно определить, что важнее. Ведь информационная война — это тоже очень серьезная составляющая нашего противостояния. Мы должны, мы обязаны доказать всему миру, что Русский мир — это люди настоящие, с настоящей душой, правильных человеческих ценностей, правильной веры. И эту информацию доводите до людей именно ЛИЦ, вы доводите в течение десяти лет», — подчеркнул Пасечник.

Президент России Владимир Путин к десятой годовщине создания Луганского информационного центра наградил шестерых сотрудников агентства. Награды им вручил Глава ЛНР.

До 2014 года все новостные сайты и «зеркала» украинских изданий Луганской области совокупно не имели посещаемости одного ЛИЦ сегодня. Луганский информационный центр ежедневно цитируют крупнейшие российские информагентства, включая ТАСС, «Россия Сегодня», ИА Регнум. У ЛИЦ появился свой Телеграм-канал, где уже 45 тыс. подписчиков. Некоторые новости собирают до миллиона просмотров и выше.