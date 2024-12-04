Москва, 4 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В кинопарке «Москино» 21 декабря состоится премьера мультимедийного шоу «Соборная площадь», рассказал режиссер-постановщик шоу Эдуард Бояков.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«Проект «Соборная площадь», премьера которого состоится в «Москино» 21 декабря, собрал совершенно уникальную команду», — отметил Бояков.

Так, саундтрек к шоу написала музыкальная группа «25/17», а декорации подготовил художник Александр Цветной. Режиссер также упомянул артистов проекта, среди которых — Екатерина Гусева и Глеб Пускепалис. Всего в проекте будет задействовано 50 драматических актеров. Сюжет шоу будет основан на исторических событиях Смутного времени. Бояков рассказал, что, оказавшись в кинопарке летом, он был впечатлён объёмом и масштабом построенных декораций.

В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что декорации кинопарка «Москино» станут важным туристическим центром столицы. «Исторические локации, созданные с высокой точностью в кинопарке «Москино», мы решили использовать не только для съёмок фильмов, но и для того, чтобы знакомить тысячи наших посетителей — детей и взрослых — с великой историей нашей страны», — добавил Фурсин.

Увидеть мультимедийное шоу «Соборная площадь» можно будет каждые выходные начиная с 21 декабря. Показы также пройдут 29 и 30 декабря. В период новогодних каникул шоу будут показывать ежедневно. С 11 января и до 23 февраля 2025 года шоу можно будет посмотреть каждые выходные.