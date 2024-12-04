Москва, 4 декабря, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Агрессивное поведение США в зоне Ближнего Востока негативно отражается на экономике региона. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Владимир Гердо/РИА Новости

«Соединенные Штаты активно и достаточно агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это вызывает ответную реакцию сил сопротивления в этом регионе», — сказал Путин.

Он добавил, что в результате страдают логистические пути и экономика в целом, так как многие отправители грузов посылают свои суда в обход Африки.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» Путин заявил, что Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны.