Москва, 4 декабря, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий на Украине, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Михаил Метцель/ТАСС Си Цзиньпин и Владимир Путин

Российский лидер назвал Пекин давним торгово-экономическим партнёром Москвы.

«Отношения с Китаем развиваются вне зависимости от тех событий, которые происходят на украинском направлении. Китай уже давно стал нашим крупнейшим торгово-экономическим партнёром», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС подчеркнул, что отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. Он отмечал, что взаимодействие Москвы и Пекина строится на равноправной основе, с учётом интересов друг друга. Кроме того, президент подчёркивал, что у России и Китая сложились уникальные доверительные отношения, что подтверждается и объёмом торговли.