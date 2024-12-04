Москва, 4 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Всё лучшее, что сейчас происходит в сфере бизнеса, идёт с Востока, а не с Запада. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он привёл пример с условиями, которые создаются для экономики Германии.

«Вот теперь всё, что с Востока, то лучше, чем с Запада: посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнёров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — сказал глава государства.

При этом Путин напомнил, что Россия и ФРГ в течение десятилетий имели хорошие отношения и взаимопонимание. Президент также добавил, что РФ всегда открыта для диалога.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Владимир Путин отмечал, что немецкая экономика способна долго существовать без российского газа. Вместе с тем он подчеркивал, что без дешёвых энергоносителей из России компании и ФРГ утрачивают конкурентоспособность.