Москва, 18 февраля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Немецкая экономика способна долго существовать без российского газа, заявил 18 февраля президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

ТАСС/Utrecht Robin/ABACA

«Она способна долго существовать и развиваться, и здесь никакой катастрофы не будет», — ответил глава государства на вопрос, долго ли способна существовать экономика Германии без российского газа.

По его словам, фундаментальные основы немецкой экономики очень основательные. Вместе с тем Путин подчеркнул, что без дешёвых энергоносителей из России немецкая экономика утрачивает конкурентоспособность.

«Утрачивается или уже утрачена конкурентоспосбность, в связи с тем что она выстроена была на относительно дешёвых российских энергоносителях. Хотя, даже когда они были относительно дешёвыми, всё равно мы говорили, что это слишком дорого. Сейчас же, пожалуйте бриться — теперь триста с лишним долларов за 1 тыс. кубов», — напомнил Путин.

Также российский лидер отметил, что для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» нужна неделя, но Германия этого не хочет.

Как передавалоИА Регнум, 17 января министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек признал, что германская экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. По его словам, в отличие от других стран, с которыми Германия конкурирует, энергоснабжение страны было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа, что давало в прошлом конкурентное преимущество.

Ранее замглавы парламентской группы германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Клаус Эрнст заявлял, что Германия только выиграет, если Россия будет поставлять газ по неповреждённой нитке «Северного потока — 2». Говоря о закупках сжиженного природного газа в США, немецкий депутат сказал, что, хотя Вашингтон раньше считался надёжным поставщиком, цена американского СПГ значительно выше российского.

США выгоден украинский конфликт, поскольку Германия вынуждена закупать у них энергоресурсы по завышенным ценам, отмечал американский экономист Ричард Вольф. По его мнению, Европа, главным двигателем экономики которой была Германия, больше не может считаться центром силы, из-за того что немецкая промышленность держалась на российских энергоресурсах.