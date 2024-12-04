Москва, 4 декабря, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Структурное изменение экономики — главный результат в этой сфере за последние два-три года. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

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«После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно», — подчеркнул глава государства.

Вероятно, это вообще самый главный результат работы в сфере экономики за последние два-три года, добавил он.

Президент указал на развитие Россией технологического, производственного и логистического потенциала, а также укрепление связей с перспективными партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что экономика России продолжает расти. За период с января по август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель составит 3,9%, а это выше среднемировых темпов. Международный валютный фонд спрогнозировал рост в 3,2%. Опережающий тон задаёт промышленность, отметил глава государства.