Москва, 28 октября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание по экономическим вопросам страны. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

По его словам, экономика РФ продолжает расти. За период с января по август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы. Международный валютный фонд спрогнозировал рост в 3,2%. Опережающий тон задаёт промышленность, отметил глава государства.

«За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, а машиностроение — почти 20 процентов», — приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

Данные показатели свидетельствуют о загрузке предприятий заказами и стабильной работе трудовых коллективов. Рост экономики подтверждает и рекордно низкий уровень безработицы, который третий месяц сохраняется на отметке в 2,4%, добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.

В сентябре глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Путиным заявил, что российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Он отметил, что прогнозы были в районе 1–2%, теперь прогноз на конец года — 3,8%.