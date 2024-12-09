Москва, 9 декабря, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В 2024 году завершается реализация национального проекта «Экология». За шесть лет он помог стране вывести на новый уровень работу по охране окружающей среды. За это время удалось восстановить здоровое состояние почти 600 км рек и других водных объектов, а также более 23 тыс. га водохранилищ. А ликвидация 157 несанкционированных свалок в границах городов положительно повлияла на жизнь более 12 млн человек. Кроме того, по нацпроекту был реализован целый комплекс мер, стимулирующий людей и бизнес внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Денис Абрамов ИА REGNUM Природа Кисловодска

С 2025 года улучшением экологической обстановки в стране займётся национальный проект «Экологическое благополучие», ставший продолжением нацпроекта «Экология».

«По нацпроекту «Экологическое благополучие» продолжится ликвидация свалок, объектов накопленного вреда, стимулирование использования вторичного сырья. Также поддержим установку в домах современных экологических котлов, модернизацию угольных котельных. Важные направления — это оздоровление водных объектов, сохранение лесов, их восстановление, сбережение биологического разнообразия — всё это предусмотрено в новом национальном проекте», — отмечал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Будет продолжена работа по расчистке рек и других водоёмов, ведь от их чистоты зависит весь водный каркас, а значит — сельское и городское хозяйство, судоходство и множество других отраслей. Для этого специалисты ликвидируют заиленные участки русел. Это позволяет вернуть рекам, водохранилищам и озерам способность к самовосстановлению, а также предотвратить их деградацию.

В этом году восстановили реку Гречаную в Краснодарском крае. Для этого на участке в 5,8 километров в районе хутора Гречаная Балка и посёлка Рогачёвский подрядчики вырубили и выкорчевали древесно-кустарниковую поросль и заросли камыша, а потом с помощью специальной техники освободили русло реки от карчей, топляка и крупногабаритного мусора. Изъяли более 54,8 тысячи кубометров грунта.

Минприроды РФ Река Гречаная

«Выполненные водохозяйственные мероприятия благоприятно отразились на водном объекте: увеличилась водность, открылись природные родники, восстановилось нормальное функционирование всех звеньев экологической системы реки Гречаной. Кроме того, расчистка способствовала снижению уровня грунтовых вод на прилегающих территориях», — отметила заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб.

Работы по нацпроекту «Экология» велись не только на воде, но и на суше. Мусорные полигоны, десятилетиями отравлявшие природу и здоровье людей, ликвидировали по всей стране — всего с карты страны исчезнет 191 несанкционированная свалка. Сейчас финальные работы идут на 34 объектах.

К примеру, рекультивация свалки завершается в пригороде Кирова — в посёлке Костино. Объект считается самым крупным в регионе: твердые коммунальные отходы (ТКО) свозили туда целых 45 лет — с 1973-го по 2018 годы. За это время на полигоне собралось 3,17 млн кубометров мусора. Специалисты приступили к рекультивации свалки в прошлом году, сейчас вышли на финальный этап.

«Отходы полностью изолированы, вред окружающей среде ликвидирован», — подчеркнул министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

Отмечают положительные перемены и местные жители.

«Через наш посёлок Садаковский непрерывно шли мусоровозы на костинскую свалку. Все обочины дороги были засыпаны мусором. По весне со свалки разносился запах, летали стаи ворон. Сейчас ничего этого нет, дорога стала свободной и чистой», — говорит житель Садаковского Александр Перминов.

Еще одно направление нацпроекта «Экология» — забота о заповедных территориях. За шесть лет были созданы новые особо охраняемые природные территории (ООПТ), в заповедниках и нацпарках появилась новая инфраструктура для экотуризма. Выросла и его популярность. Если в 2018 году гостями ООПТ были всего шесть миллионов человек, то только за 10 месяцев 2024 года число желающих отдохнуть на природе достигло уже 15,7 миллионов.

Минприроды РФ Национальный парк «Нижняя Кама»

К примеру, с открытием визит-центра комфортный отдых без вреда для природы стал доступнее гостям национального парка «Нижняя Кама» в Татарстане. В этом туристическом кластере, расположенном рядом с экологической тропой «Корабельная роща», можно не только насладиться целебным сосновым воздухом, но научиться различать голоса птиц, узнать о древних растениях и животных, когда-то населявших территорию региона, увидеть и дотронуться до окаменелостей, добытых со дна Камы.

Гости отмечают, самым маленьким посетителям в визит-центре особенно запоминаются встречи с любимыми сказочными героями и мастер-классы, где вместе с родителями можно сделать сувенир своими руками.

«Наш национальный парк является заповедным островком среди 1,5-миллионного агломерата городов и населенных пунктов. Мы давно мечтали о месте, где человек мог бы узнать больше о природном, культурном и историко-археологическом наследии национального парка «Нижняя Кама» и Нижнего Прикамья в целом», — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению, рекреации и туризму национального парка «Нижняя Кама» Лилия Сахбиева.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян.

Работа по восстановлению лесов, оздоровлению водных объектов, формированию условий для сохранения биологического разнообразия продолжится и дальше, уже по новому национальному проекту «Экологическое благополучие». Его ключевые направления заложены в шесть федеральных проектов: «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Генеральная уборка», «Сохранение лесов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Мероприятия по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал будут погружены во все федпроекты.