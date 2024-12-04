Москва, 4 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах столицы из-за появления первого тонкого льда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он призвал горожан быть осторожнее во время прогулок у воды.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде», — заявил Пётр Бирюков. Он пояснил, что некоторые водоемы уже начали покрываться льдом, который пока очень хрупок и не способен выдержать вес человека. «Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», — отметил заместитель мэра российской столицы.

На пяти столичных водоемах уже образовался рыхлый лед толщиной примерно один сантиметр.

«Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем — места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли, — подчеркнул Петр Бирюков. — Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов».

Зимой московские спасатели будут патрулировать водные акватории на более чем 25 судах на воздушной подушке. «Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час», — сообщил Пётр Бирюков.