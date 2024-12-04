Якутск, 4 декабря, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Упавший ночью 4 декабря в Якутии астероид C0WEPC5 не опасен для местного населения или природы. Об этом рассказал в интервью ТАСС доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской.

Кадр из видео

«Сам астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в 100 км от Земли», — сообщил эксперт.

Астероид был замечен в небе над территорией Якутии 3 декабря в 19:15 по московскому времени. Жители Олекминского, Ленского и Сунтарского районов в южной части региона стали свидетелями уникального небесного явления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933353" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Астероид вошел в нижние слои атмосферы над Якутией

В пресс-службе регионального управления МЧС России также подтвердили, что ни повреждений, ни пострадавших не было.

Как ранее передавало ИА Регнум, фиксация учёными траектории данного астероида — уникальный случай. Об этом заявил профессор, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. Учёный добавил, что небольшой астероид опасности для планеты и не представлял, и из-за небольших размеров космического тела даже шанс найти его обломки был невелик.