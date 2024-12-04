Ленский район, Якутия, 4 декабря, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Фиксация учёными траектории упавшего в Якутии астероида — уникальный случай. Об этом заявил профессор, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

rolandoemail Астероид

Специалист считает огромной удачей то, что астероид успели поймать телескопы, так как они наблюдают очень маленькую часть неба.

«Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — высказал мнение Гроховский «Известиям».

Учёный добавил, что небольшой астероид опасности для планеты не представлял. Но из-за небольших размеров космического тела шанс найти его останки очень мал, пояснил Виктор Гроховский.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря жители Якутии увидели астероид C0WEPC5, вошедший в атмосферу Земли. В «Роскосмосе» утверждали, что его размер варьируется от 0,5 до 2 м. По данным учёных, объект должен был лететь с востока на запад, светясь в небе. Для фотосъёмки редкого события очевидцам рекомендовали использовать широкоугольные объективы.

Астероид был замечен специалистами американской обсерватории Китт-Пик утром 3 декабря. В этот момент он находился в созвездии Тельца.

Астероид прошёл над атмосферой. Ночью кометоподобный хвост и вспышки наблюдали жители Олекминского и Ленского районов.

В январе 2024 года падение астероида наблюдали жители Германии. Небольшое небесное тело взорвалось в небе над Берлином. Пролёт метеора также могли видеть в Лейпциге и Праге.