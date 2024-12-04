Олёкминск, Якутия, 4 декабря, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Жители Якутии ночью 4 декабря оказались свидетелями уникального небесного явления — на Землю упал астероид C0WEPC5. Видео с моментом его яркого прилёта якутяне массово публикуют в соцсетях.

Цитата из к/ф «Не смотрите наверх». Реж. Адам Маккей. 2021. США Астероид летит к Земле

На кадрах видно, как светящаяся точка с огненным хвостом с шипением летит в небе, где-то над лесом вспыхивает, освещая пространство, и моментально исчезает.

Всё это длилось не более 5 секунд.

Астероид пролетел в 01:17 по местному времени (19:17 мск) над Олёкминском.

Как сообщало ИА Регнум, фиксация учёными траектории упавшего в Якутии астероида —уникальный случай, заявил профессор, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

Учёный добавил, что небольшой астероид опасности для планеты не представлял. Но из-за небольших размеров космического тела шанс найти его останки очень мал, пояснил Виктор Гроховский.

Астероид был замечен специалистами американской обсерватории Китт-Пик утром 3 декабря. В этот момент он находился в созвездии Тельца.