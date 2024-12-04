Москва, 4 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Причиной ареста экс-заместителя министра транспорта Алексея Семёнова стало наличие вида на жительство в Израиле, он проходит по делу о мошенничестве на 240 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Антон Новодережкин/ТАСС

По данным издания, бывшего чиновника арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при реализации госконтракта с помощью подведомственного министерству ФГУП «Защитаинфотранс» в 2012 году. Основанием для заключения под стражу стало наличие у него израильского ВНЖ. Следствие допустило, что, находясь на свободе, Алексей Семёнов попытается скрыться.

Дело было возбуждено в конце ноября, кроме экс-замминистра по нему проходит бывший глава «Защитаинфотранс» Вячеслав Смирнов. Сообщается, что фигуранты будут содержаться под стражей как минимум до 26 января. Оба подозреваемых вину не признают и настаивают на домашнем аресте.

Семёнов занимал пост в Министерстве транспорта с октября 2018 года по ноябрь 2020 года, где курировал цифровое развитие.