Москва, 30 ноября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Экс-заместителя министра транспорта Алексея Семёнова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, чиновника задержали 28 ноября.

Согласно карточке дела на портале столичных судов общей юрисдикции, Семёнову вменяется преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»).

По данным СМИ, дело связано с хищениями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва заподозрили в получении взятки суммой в 27 млн рублей. Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали 25 ноября. По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина, правительство региона оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа министерства транспорта ведётся в штатном режиме.