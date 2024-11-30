Бывшего замглавы Минтранса арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего замглавы Минтранса Семёнова арестовали по делу о мошенничестве
Москва, 30 ноября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Экс-заместителя министра транспорта Алексея Семёнова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, чиновника задержали 28 ноября.
Согласно карточке дела на портале столичных судов общей юрисдикции, Семёнову вменяется преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»).
По данным СМИ, дело связано с хищениями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».
Как передавало ИА Регнум 25 ноября, замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва заподозрили в получении взятки суммой в 27 млн рублей. Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали 25 ноября. По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина, правительство региона оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа министерства транспорта ведётся в штатном режиме.