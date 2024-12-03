Москва, 3 декабря, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В России не хватает около 6,5 тыс. судей — доля вакантных мест составляет почти 20%. Об этом гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов заявил на заседании Совета судей РФ.

Руслан Кривобок/РИА Новости

Он уточнил, что в стране насчитывается 2394 федеральных суда общей юрисдикции, 119 арбитражных судов и 7745 судебных участков мировых судей.

«Во всех судах на сегодняшний день количество вакансий составляет 6491. Это 19,8% от общего количества судей», — сказал Иванов.

По его словам, показатели некомплекта вызываю тревогу. В текущем году нехватка судей в арбитражных судах увеличилась на 29%, в судах общей юрисдикции — на 17%, среди мировых судей — на 13%.

Основных причин, из-за которых судей не хватает, три. Первая — низкая зарплата при высоких квалификационных требованиях и высокой ответственности судей и работников их аппаратов. Вторая — долгий процесс рассмотрения и проверки материалов тех, кто хотел бы занять место судьи.

Третья причина заключается в высоком уровне служебной нагрузки, которая с каждым годом растёт, добавил Иванов.

За первые шесть месяцев года 720 судей вышли в отставку, после чего фактическая численность действующих судей и тех, кто находится в отставке, почти сравнялась.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 1 ноября некомплект личного состава российских органов внутренних дел достиг 173,8 тыс. человек или 18,8% от штатной численности. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в условиях существенного некомплекта и возросшей нагрузки правоохранители продолжают решать поставленные задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и защите прав граждан. В МВД в целом в последние годы фиксировали тенденцию некомплекта штата.