Москва, 26 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Некомплект личного состава органов внутренних дел РФ на 1 ноября текущего года составил 173,8 тыс. человек или 18,8% от штатной численности. Об этом во вторник, 26 ноября, агентству «Интерфакс» заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Несмотря на существенный некомплект и возрастание нагрузки на личный состав, подразделения МВД России продолжают решать поставленные задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка, защите прав и свобод граждан», — подчеркнула она.

Отмечается, что в МВД в целом в последние годы фиксировали тенденцию некомплекта штата.

«За прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж», — указала Волк.

Оперативная обстановка в стране находится под контролем МВД России и других правоохранительных ведомств, добавила она.

25 сентября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не может поднять зарплаты участковым полицейским из-за недофинансирования ведомства. По его словам, если перераспределить надбавки в тех регионах, где они есть, то участковые будут получать ещё меньше.

Как передавало ИА Регнум, в августе замглавы МВД Владимир Кубышко заявлял об огромной нехватке личного состава в Министерстве внутренних дел. По его словам, в райотделах в российской глубинке вместо 12 оперативников работают четыре, вместо восьми следователей работают два, из 30 участковых осталось всего шесть.