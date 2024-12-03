Москва, 3 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня в политике нужны профессионалы, а конкурс «Лидеры России. Политика» даёт участникам уникальную возможность углубить свои знания. Об этом заявил один из наставников конкурса, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Он отметил, что современный мир стал очень технологичным, при этом политическая сфера тоже содержит большой элемент профессиональной деятельности. Этому тоже нужно учить, подчеркнул наставник.

«Конечно, в этой программе без отношения к стране, к людям ничего не получится. Но люди, которые идут профессионально заниматься политикой, должны иметь специальную подготовку. Эта программа дает этот необходимый элемент», — сказал Клишас на видео, опубликованном на сайте проекта.

В программе конкурса существенно увеличено время для подготовки, и это очень правильно, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, о запуске второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика» объявил 27 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. До 24 января 2025 года принимаются заявки на участие от российских граждан в возрасте от 21 года до 55 лет, которые имеют законченное среднее профессиональное или высшее образование и хотят заниматься общественно-политической деятельностью.

За пять дней на конкурс поступило более 5 тыс. заявок. Организаторы и эксперты отметили, что такая активность подтверждает высокую востребованность проекта по отбору лидеров публичной политической сферы.

В марте президент России Владимир Путин назвал конкурс «Лидеры России» самым крупным кадровым форумом в стране и во всём мире. Он отметил, что за несколько лет через проект прошло более миллиона человек.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проходит по поручению главы государства с 2017 года. Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей».