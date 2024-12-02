Москва, 2 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. На конкурс «Лидеры России. Политика» поступило уже более 5 тыс. заявок. Такое количество желающих принять участие в конкурсе заявило о себе за пять суток с момента запуска проекта. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе конкурса.

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Организаторы и эксперты отметили, что такая активность подтверждает высокую востребованность проекта по отбору лидеров публичной политической сферы.

«Регистрация на проект идёт очень активно. Это означает, что его ждали и в нём заинтересованы. Причём не только состоявшиеся специалисты, но и молодые эксперты из отрасли», ― отметил ректор Президентской академии, гендиректор АНО «Россия ― страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уверен, что конкуренция на этапах отбора будет очень высокой, что позволит сформировать действительно сильный пул лидеров.

Наставник конкурса, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова добавила, что каждый из этапов конкурса предполагает работу над собой, тесты для оценки лидерского потенциала, знаний и опыта.

«Методическая база проекта очень сильная, она основана на реальных практиках — всё это поможет в любом случае лучше понять и оценить свои возможности», ― подчеркнула она.

О запуске второго сезона конкурса 27 ноября на площадке Национального центра «Россия» объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Подать заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» можно будет до 24 января 2025 года. Стать участником отбора могут граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет, имеющие законченное среднее профессиональное или высшее образование и обладающие желанием и готовностью заниматься общественно-политической деятельностью.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября стартовала регистрация заявок на отбор во второй поток программы «Время героев». По данным на 2 декабря, от желающих поступило свыше 10 тыс. заявок. Ещё 286 человек, зарегистрированных в ходе отбора на первый поток весной 2024 года, обновили данные о своих достижениях и званиях в личных кабинетах. Военкор Евгений Поддубный отметил, что такие темпы регистрации говорят об актуальности и значимости президентской программы.