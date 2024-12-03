Барнаул, 3 декабря, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Жительница Алтайского края приобрела 125 кг красной икры более чем за 500 тысяч рублей рублей. Позже выяснилось, что во всех ящиках только верхний слой состоял из настоящей икры, а всё остальное было имитацией икры. Сообщил источник ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press

31-летняя жительница Барнаула нашла объявление на сайте «Авито» о продаже икры горбуши по очень низкой цене за килограмм. Средняя цена за килограмм такой икры 10-12 тысяч рублей. Продавец из интернета обещал продать килограмм по 4 450 рублей.

«Покупательница договорилась с продавцом о личной встрече и пятого ноября приехала в загородный посёлок в 30 километрах от Барнаула. Продавщица продемонстрировала покупательнице документы на икру и даже дала ей попробовать товар. Качество икры покупательнице понравилось, и она заплатила 550 тысяч рублей за 125 кг красной икры», — рассказал собеседник.

У себя дома покупательница ещё раз решила проверить товар и выяснила, что только верхний слой состоял из настоящей икры горбуши, а основная масса икры оказалась имитацией. С продавщицей женщина связаться не могла, потому что телефон уже был недоступен. Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Следователи уже установили личность подозреваемой. Выяснилось, что за несколько дней уроженка Краснодарского края обманула трёх человек и смогла заработать около 1,5 млн рублей», — уточнил источник.

После получения денег 45-летняя мошенница купила билеты до Москвы, а затем отправилась в родной Краснодарский край, где её задержали. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Хабаровске было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и перевозку чёрной икры. Двое жителей Приамурья незаконно купили и перевозили икру рыб семейства осетровых в общем количестве более 700 пластиковых контейнеров.