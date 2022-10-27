Хабаровск, 27 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и перевозку чёрной икры особо ценных водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

AnnaSvist Икра из китая

Читайте также: На Камчатке осудят скупщиков красной икры

По версии следствия, в октябре двое жителей Приамурья незаконно купили и перевозили икру рыб семейства осетровых в общем количестве более 700 пластиковых контейнеров, объёмом по 0,5 литров каждый. 21 октября контейнеры были обнаружены при досмотре двух автомобилей, на которых передвигались фигуранты.

В ходе следствия будет установлен точный объём и стоимость изъятой икры. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Вилючинска, которые скупили более 1 тонны незаконно добытой икры-сырца.