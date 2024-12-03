Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце
Москва, 3 декабря, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Петровском путевом дворце с 23 декабря по 8 января впервые пройдет масштабная новогодняя интерактивная игра-путешествие для всей семьи по мотивам русских сказок в стилистике иллюстраций русского художника Ивана Билибина. Посетители смогут полюбоваться стрельчатыми окнами и декором купола Круглого зала дворца, а также послушать рождественские песнопения XVII века, которые прозвучат под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов.
В программе — как подвижные игры, так и творческие мастер-классы. Принять участие в мероприятиях смогут посетители любого возраста, которых встретит хозяин праздника — самый необычный поющий Дед Мороз, играющий на свирели.
«Петровский путевой дворец — это памятник, который за всю свою большую историю видел и российских императоров, и советских летчиков, и Наполеона, и Лермонтова. Здесь располагались корпуса военно-воздушной академии и госпиталь», — рассказал заместитель управляющего делами мэра и правительства Москвы Антон Михеев.
Он подчеркнул, что в этом году впервые в истории двери Петровского путевого дворца будут открыты для горожан, которые смогут провести здесь новогодние праздники всей семьей.
Новогодняя программа составлена так, чтобы взрослые и дети смогли увидеть легендарный архитектурный ансамбль, а также услышать звучания русской старинной музыки, отметила Валерия Ковальзон, один из авторов концепции праздника. Вдохновением для создания трехмерных декораций для игр послужили некоторые работы Ивана Билибина.
В одной из гостиных бабушки, дедушки и внуки смогут сыграть в бирюльки, а в другой зоне — «Бранное поле» — папы с сыновьями примут участие в турнире на безопасных мечах. Мамы с дочерями соберут кокошник, украсят его стеклярусом и бисером.
Кроме того, на празднике будет деревянная горка и пушистые снежки. Гости примут участие во множестве активных игр и увидят спектакль по сказке Александра Пушкина «Золотой петушок».
«Новогодние праздники — это время, которое люди традиционно проводят вместе со своей семьей, и мы счастливы, что в этом году можем предложить такой семейный досуг, культурный, теплый, новогодний, в стенах Петровского путевого дворца», — поделилась подробностями Валерия Ковальзон.
Она добавила, что во дворе откроется ярмарка проекта «Зима в Москве», внутри будет новогоднее убранство: елки, украшения, тематически связанные с общей концепцией.
Музыкальную программу готовят коллектив «Сирин» под руководством фольклориста, исполнителя духовных стихов Андрея Котова и ансамбль старинной музыки «Узорика», играющий редкие духовные русские мелодии XVI–XVIII веков.
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Этой зимой горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.
Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.