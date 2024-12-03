Москва, 3 декабря, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Петровском путевом дворце с 23 декабря по 8 января впервые пройдет масштабная новогодняя интерактивная игра-путешествие для всей семьи по мотивам русских сказок в стилистике иллюстраций русского художника Ивана Билибина. Посетители смогут полюбоваться стрельчатыми окнами и декором купола Круглого зала дворца, а также послушать рождественские песнопения XVII века, которые прозвучат под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов.

Фото Евгения Самарина, mos.ru Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

В программе — как подвижные игры, так и творческие мастер-классы. Принять участие в мероприятиях смогут посетители любого возраста, которых встретит хозяин праздника — самый необычный поющий Дед Мороз, играющий на свирели.

Фото Евгения Самарина, mos.ru Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

«Петровский путевой дворец — это памятник, который за всю свою большую историю видел и российских императоров, и советских летчиков, и Наполеона, и Лермонтова. Здесь располагались корпуса военно-воздушной академии и госпиталь», — рассказал заместитель управляющего делами мэра и правительства Москвы Антон Михеев.

Фото Евгения Самарина, mos.ru Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

Он подчеркнул, что в этом году впервые в истории двери Петровского путевого дворца будут открыты для горожан, которые смогут провести здесь новогодние праздники всей семьей.

Новогодняя программа составлена так, чтобы взрослые и дети смогли увидеть легендарный архитектурный ансамбль, а также услышать звучания русской старинной музыки, отметила Валерия Ковальзон, один из авторов концепции праздника. Вдохновением для создания трехмерных декораций для игр послужили некоторые работы Ивана Билибина.

Фото Евгения Самарина, mos.ru Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

В одной из гостиных бабушки, дедушки и внуки смогут сыграть в бирюльки, а в другой зоне — «Бранное поле» — папы с сыновьями примут участие в турнире на безопасных мечах. Мамы с дочерями соберут кокошник, украсят его стеклярусом и бисером.

Кроме того, на празднике будет деревянная горка и пушистые снежки. Гости примут участие во множестве активных игр и увидят спектакль по сказке Александра Пушкина «Золотой петушок».

Фото Евгения Самарина, mos.ru Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

«Новогодние праздники — это время, которое люди традиционно проводят вместе со своей семьей, и мы счастливы, что в этом году можем предложить такой семейный досуг, культурный, теплый, новогодний, в стенах Петровского путевого дворца», — поделилась подробностями Валерия Ковальзон.

Она добавила, что во дворе откроется ярмарка проекта «Зима в Москве», внутри будет новогоднее убранство: елки, украшения, тематически связанные с общей концепцией.

Музыкальную программу готовят коллектив «Сирин» под руководством фольклориста, исполнителя духовных стихов Андрея Котова и ансамбль старинной музыки «Узорика», играющий редкие духовные русские мелодии XVI–XVIII веков.

Фото Евгения Самарина, mos.ru Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Этой зимой горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Фото Евгения Самарина, mos.ru Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.