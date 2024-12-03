Москва, 3 декабря, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Массовая авария с участием автобуса произошла на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает 3 декабря телеканал «360».

Кадр из видео

По информации канала, на дороге столкнулись автобус и 16 автомобилей. Это произошло возле дома 37 по Ленинградскому проспекту.

Движение по проспекту в сторону центра затруднено — три полосы из шести перекрыты, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

О массовом ДТП проинформировали в столичном дептрансе. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября в центре Москвы на Новослободской улице автомобиль вылетел на тротуар, где шли пешеходы. На кадрах с места ДТП видно, что машина снесла дорожный знак. На место прибыла скорая помощь. Данные о пострадавших не поступали.