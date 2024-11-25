Москва, 25 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Автомобиль вылетел на тротуар, где шли пешеходы, в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

кадр из видео

Инцидент произошёл на улице Новослободской неподалёку от входа в метро. На кадрах с места ДТП видно, что авто снесло дорожный знак. На место прибыла скорая помощь. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее 25 ноября в Челябинске нетрезвый водитель врезался в группу пешеходов, пострадали пять человек. По предварительным данным, водитель был пьян.