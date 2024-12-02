Бухарест, 2 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия (СДП) Румынии стала лидером на выборах в парламент страны, набрав 22,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Партия заручилась поддержкой 22,3% избирателей рамках выборов в сенат и 21,96% — на выборах в палату депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря граждане Румынии выбрали депутатов и сенаторов на четырёхлетний срок. По данным СМИ, в голосовании могли принять участие свыше 18 млн избирателей.

По итогам выборов, из около 10 тыс. кандидатов в румынский парламент пройдут 137 сенаторов и 322 депутата. К выборам были допущены 50 политических блоков и партий. Для попадания в парламент они должны набрать не менее 5% голосов избирателей.