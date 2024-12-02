Москва, 2 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Американское подразделение компании, владеющей водочными брендами «Московская» и «Столичная», направило заявление о банкротстве в один из судов штата Техас, сообщает Bloomberg.

По информации издания, производитель алкоголя Stoli Group (USA) LLC (экстремистское объединение, деятельность которого запрещена в РФ) и его аффилированное лицо обратились в суд 25 ноября. Компании сослались на главу 11 кодекса о банкротстве, позволяющую работать в обычном режиме в период, пока разрабатывается план расчётов с кредиторами и порядок реструктуризации долга.

Указано, что активы компании превышают $100 млн, а долговые обязательства оцениваются в $50–100 млн.